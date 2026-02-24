Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei stellt drei Tatverdächtige nach Werkstatteinbruch

Oberhausen (ots)

Am Sonntag (22.02.) kam es gegen 15:11 Uhr zu einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt. Ein aufmerksamer Anwohner meldete der Polizei Oberhausen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Friedensstraße.

Die Polizei war umgehend mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Bereits beim Eintreffen stellten die Beamtinnen und Beamten ein beschädigtes Rolltor auf dem Werkstattgelände fest. In den Räumlichkeiten der Werkstatt trafen sie insgesamt drei Tatverdächtige an. Die Jugendlichen im Alter von jeweils 15 Jahren durchsuchten zu diesem Zeitpunkt die Werkstatt nach Kfz-Schlüsseln und Bargeld.

Beim Erkennen der Polizeikräfte versuchten die Tatverdächtigen, über ein vergittertes Fenster zu flüchten, blieben dabei jedoch erfolglos. Bei der Durchsuchung der Personen wurden zahlreiche Autoschlüssel sowie mehrere Smartphones aufgefunden und sichergestellt.

Alle drei Tatverdächtigen wurden zunächst zur Polizeiwache gebracht. Zwei der hinreichend polizeibekannten Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt. Für die beiden 15-Jährigen ging es anschließend in die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell