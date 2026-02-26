Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einsatzfahrt endet in Verkehrsunfall

Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend (25.02.) kam es gegen 18:58 Uhr im Kreuzungsbereich Tannenbergstraße / Ebertstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens der Polizei Oberhausen.

Der Streifenwagen (Mercedes Vito) befand sich unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn auf einer Einsatzfahrt und befuhr die Ebertstraße aus Richtung Buschhausener Straße in Fahrtrichtung Mülheimer Straße. Zeitgleich befuhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Polo die Tannenbergstraße aus Richtung Danziger Straße kommend und setzte seine Fahrt geradeaus fort. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Fahrer des VW Polo blieb unverletzt. Die Beifahrerin des Polizeifahrzeugs erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung einem Krankenhaus zugeführt, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Fahrzeugführer des Streifenwagens blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

