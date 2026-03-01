Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Vermisste 36-Jährige aufgefunden

Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Oberhausen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit knapp drei Wochen vermissten 36-jährigen Frau ist eingestellt.

Die vermisste Portugiesin wurde am Samstagmorgen leblos aufgefunden. Die Identität der Frau konnte zweifelsfrei bestätigt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes dauern an.

Die Polizei Oberhausen bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung und bittet, die Privatsphäre der Angehörigen zu respektieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell