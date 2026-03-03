Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gemeinsamer Bandendiebstahl - drei Festnahmen auf einen Schlag

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Montagnachmittag (02.03.) kam es in Sterkrade zu einem gemeinschaftlichen Bandendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft. Alle drei Tatverdächtigen konnten durch die Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Gegen kurz nach 15:00 Uhr wurde die Leitstelle von einem Mitarbeiter des betroffenen Geschäfts alarmiert, dass in der dortigen Filiale soeben drei Personen versucht hätten, den Kassenbereich bei den SB-Kassen mit ungescannter Ware zu verlassen. Ein Einsatzmittel begab sich daraufhin zum Tatort und konnte vor Ort zwei weibliche sowie einen männlichen Tatverdächtigen (31, 32, 44) antreffen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnte die Streifenwagenbesatzung dann ermitteln, dass das Trio mit vorher ausgewählter Ware im mittleren dreistelligen Bereich die SB-Kassen aufsuchte, um dort zu bezahlen - allerdings lediglich zwei Dosen Bier. Den Rest der Ware schleusten die drei Tatverdächtigen (Staatsangehörigkeit: polnisch) an den Kassen vorbei und versuchten, das Geschäft zu verlassen, was jedoch nicht unentdeckt blieb.

Nach Abschluss aller Maßnahmen vor Ort wurden die Drei vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 22 dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell