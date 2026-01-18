PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Morgen, des 17.01.2026 meldet der Geschädigte eines Fahrraddiebstahls, dass er sein hochwertiges Pedelcs mittels eines Ortungsgeräts lokalisieren konnte. Das Pedelc sei am Vortag, an der Arbeitsstelle, Amazon in Frankenthal, trotz Sicherung durch einen unbekannten Täter entwendet worden. Die Ortungsadresse wurde aufgesucht und das Pedelc hinter einer verschlossenen Tür mittels akustischer Ortung festgestellt. Nach Erwirkung eines Durchsuchungsbeschlusses beim Amtsgericht Frankenthal wurde die Tür geöffnet und dem Geschädigten das Pedelc ausgehändigt. Im Rahmen der Durchsuchung konnte ein weiteres zuvor gestohlenes hochwertiges Pedelc fest- und sichergestellt werden. Auch dieses konnte an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden.

Bei der Durchsuchung konnte ein Tatverdacht gegen einen 34-jährigen aus Ludwigshafen begründet werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 13:55

    POL-PDLU: Diebstahl aus PKW

    Frankenthal (Pfalz) (ots) - Am Morgen, des 16.01.2026, bemerkten zwei Geschädigte, dass ihre geparkten Fahrzeuge aufgebrochen wurden. Die Autos seien im Zeitraum vom 13.01.2026 - 16.01.2016 im Bereich der Otto-Dill-Straße und dem Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal, verschlossen, abgestellt worden. Durch den oder die, derzeitig noch, unbekannten Täter wurde der Innenraum der Fahrzeuge durchwühlt und Bargeld in Höhe von insgesamt 265EUR entwendet. Haben Sie etwas ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 12:30

    POL-PDLU: Speyer- Erlöschen der Betriebserlaubnis

    Speyer (ots) - Am 17.01.2026 gegen 02:15 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung in der Landwehrstraße ein Leichtkraftrad fest, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritt und ein erheblich erhöhtes Geräuschverhalten aufwies. Das Fahrzeug wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 17 jährige Fahrer ein Bauteil der Auspuffanlage entfernt hatte. Durch die ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 12:30

    POL-PDLU: Speyer- Sachbeschädigung

    Speyer (ots) - Am 16.01.2026 gegen 09:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Kaufland Speyer ein geparkter PKW beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen wurde ein Reifen des Fahrzeugs vermutlich mit einem spitzen bzw. stichartigen Werkzeug beschädigt. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Speyer bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren