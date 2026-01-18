Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Morgen, des 17.01.2026 meldet der Geschädigte eines Fahrraddiebstahls, dass er sein hochwertiges Pedelcs mittels eines Ortungsgeräts lokalisieren konnte. Das Pedelc sei am Vortag, an der Arbeitsstelle, Amazon in Frankenthal, trotz Sicherung durch einen unbekannten Täter entwendet worden. Die Ortungsadresse wurde aufgesucht und das Pedelc hinter einer verschlossenen Tür mittels akustischer Ortung festgestellt. Nach Erwirkung eines Durchsuchungsbeschlusses beim Amtsgericht Frankenthal wurde die Tür geöffnet und dem Geschädigten das Pedelc ausgehändigt. Im Rahmen der Durchsuchung konnte ein weiteres zuvor gestohlenes hochwertiges Pedelc fest- und sichergestellt werden. Auch dieses konnte an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden.

Bei der Durchsuchung konnte ein Tatverdacht gegen einen 34-jährigen aus Ludwigshafen begründet werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

