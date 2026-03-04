PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung der LPI Jena

Weimar (ots)

Seit Montag, dem 02. März 2026, wird die 56-jährige Amela Schiller aus Weimar vermisst. Letztmalig hatten Zeugen am Samstag den 28. Februar 2026 Kontakt zu Frau Schiller. Frau Schiller befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation Es ist nicht auszuschließen, dass sie orientierungslos wirkt oder sich in einer hilflosen Lage befindet und dringend Unterstützung benötigt.

Frau Schiller ist ca. 1,68 m groß und hat kurze graue Haare. Sie ist sportlich, schlank und trägt eine Brille. Zur getragenen Kleidung liegen derzeit keine Informationen vor.

Nach aktuellen Ermittlungen hielt sich Frau Schiller zuletzt im Ilmpark in Weimar auf. Deswegen konzentrieren sich die Suchmaßnahmen im Moment auf dieses Gebiet.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Weimar jederzeit dankend per Telefon mit Nennung des Aktenzeichens 0053568/2026 unter 03643/81-0, oder per E-Mail an: KPS.Weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

