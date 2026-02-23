POL-HS: Lagerhalle nach Einbruch verwüstet
Erkelenz-Kuckum (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich am Kuckumer Quellenweg Zutritt in eine Lagerhalle, aus der sie Kupferrohre stahlen. Während der Tat besprühten sie die Wände mit Graffiti und entleerten einen Feuerlöscher. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende am Samstagnachmittag (21. Februar) zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr.
