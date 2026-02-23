PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lagerhalle nach Einbruch verwüstet

Erkelenz-Kuckum (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Kuckumer Quellenweg Zutritt in eine Lagerhalle, aus der sie Kupferrohre stahlen. Während der Tat besprühten sie die Wände mit Graffiti und entleerten einen Feuerlöscher. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende am Samstagnachmittag (21. Februar) zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

