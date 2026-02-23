POL-HS: Lagerhalle nach Einbruch verwüstet

Geilenkirchen (ots) - Unbekannte schlugen im Bereich Konrad-Adenauer-Straße / Vogteistraße die Scheibe eines Pkw ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum einen Karton mit zwei Paar Schuhe und eine Tüte mit Tierfutter. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (20. Februar), 11 Uhr, und Samstag (21. Februar), 08.20 Uhr. Vermutlich in der darauffolgenden Nacht gelangten unbekannte Personen auf die gleiche Weise, ebenfalls auf der Konrad-Adenauer-Straße, in ein weiteres Auto ...

