POL-HS: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug entwendet
Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)
An der Heerlener Straße öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Firmentransporter und entwendeten mehrere Werkzeuge. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstagnachmittag (21. Februar), 15.30 Uhr, und Sonntagmorgen (22. Februar), 09.30 Uhr.
