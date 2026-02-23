PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte schlugen im Bereich Konrad-Adenauer-Straße / Vogteistraße die Scheibe eines Pkw ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum einen Karton mit zwei Paar Schuhe und eine Tüte mit Tierfutter. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (20. Februar), 11 Uhr, und Samstag (21. Februar), 08.20 Uhr. Vermutlich in der darauffolgenden Nacht gelangten unbekannte Personen auf die gleiche Weise, ebenfalls auf der Konrad-Adenauer-Straße, in ein weiteres Auto und erbeuteten einen Akkuschrauber. Die Kriminalpolizei prüft, ob die Taten in Zusammenhang stehen könnten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

