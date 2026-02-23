PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lagerhallenbrand auf landwirtschaftlichen Betrieb

Selfkant-Heilder (ots)

Gegen 00.30 Uhr gerieten am frühen Sonntagmorgen (22. Februar) die in einer Halle eines landwirtschaftlichen Betriebs gelagerten Strohballen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen sowie Fahrzeuge wurden noch rechtzeitig aus der brennenden Halle gebracht. Das Gebäude, das zeitweise in Vollbrand stand, konnte von der verständigten Feuerwehr gelöscht werden. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Für die Dauer der Löscharbeiten blieben die Selfkantstraße / Am Saeffelbach sowie die Raiffeisenstraße / Auf dem Stein bis etwa 2 Uhr gesperrt. Danach konnte zumindest die Sperrung der Selfkantstraße wieder aufgehoben werden. Die Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

