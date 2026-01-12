PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten: Drei offene Haftbefehle vollstreckt

Düsseldorf (ots)

Am Freitagabend (9. Januar 2026), um 18.20 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen 42-jährigen Mann im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Die Staatsanwaltschaften Krefeld und Mönchengladbach suchten ihn per Haftbefehl.

Im Personentunnel des Düsseldorfer Hauptbahnhofs kontrollierten die Beamten der Bundespolizei den 42-jährigen Deutschen. Bei der Personalienüberprüfung wurde festgestellt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Krefeld wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Wohnungseinbruchdiebstahl mit zwei Haftbefehlen suchte. Er hat eine Gesamtrestfreiheitsstrafe von 238 Tagen zu verbüßen. Zudem suchte ihn die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ebenfalls wegen Wohnungseinbruchdiebstahl. Das Gericht verurteilte ihn hierfür zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren.

Nach Eröffnung der Haftbefehle wurde der 42-Jährige der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Düsseldorf
Pressestelle
POMin Elisa-Maria Halbach
Telefon: +49 (0) 211 179276-151
Mobil: +49 (0) 175 4338127
E-Mail: presse.d@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

