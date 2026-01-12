Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten: Drei offene Haftbefehle vollstreckt
Düsseldorf (ots)
Am Freitagabend (9. Januar 2026), um 18.20 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen 42-jährigen Mann im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Die Staatsanwaltschaften Krefeld und Mönchengladbach suchten ihn per Haftbefehl.
Im Personentunnel des Düsseldorfer Hauptbahnhofs kontrollierten die Beamten der Bundespolizei den 42-jährigen Deutschen. Bei der Personalienüberprüfung wurde festgestellt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Krefeld wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Wohnungseinbruchdiebstahl mit zwei Haftbefehlen suchte. Er hat eine Gesamtrestfreiheitsstrafe von 238 Tagen zu verbüßen. Zudem suchte ihn die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ebenfalls wegen Wohnungseinbruchdiebstahl. Das Gericht verurteilte ihn hierfür zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren.
Nach Eröffnung der Haftbefehle wurde der 42-Jährige der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf zugeführt.
