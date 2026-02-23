POL-HS: Etliche Grabstätten beschädigt

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Samstag (21. Februar) beschädigten unbekannte Personen an der Alten Aachener Straße auf dem Friedhof Palenberg über 20 Grabstätten und entwendeten diversen Grabschmuck. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

