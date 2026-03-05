Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Familienstreitigkeit eskaliert auf offener Straße

Jena (ots)

Eine aufmerksame 39-Jährige Zeugin beobachtete in Jena Nord eine eskalierende Streitigkeit am frühen Mittwochabend und meldete dies der Polizei. Polizeibeamten begaben sich sofort zum Ort des Geschehens. Die Streitigkeit bestand zwischen einem 35-Jährigen Mann und einer 37-Jährigen Frau. Nach Zeugenaussagen soll die Frau den Mann geohrfeigt und getreten haben. Grund für die Auseinandersetzung war ein bestehender Sorgerechtsstreit. Die genauen Umstände der Tat sowie der Streitigkeit sind nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens.

Häusliche Gewalt ist keine Privatsache - sie ist eine Straftat und kann jeden treffen. Wenn Sie Gewalt erleben oder beobachten, zögern Sie nicht, Hilfe zu holen und wenden Sie sich an die Polizei oder wählen Sie im Notfall den Notruf 110.

