PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Familienstreitigkeit eskaliert auf offener Straße

Jena (ots)

Eine aufmerksame 39-Jährige Zeugin beobachtete in Jena Nord eine eskalierende Streitigkeit am frühen Mittwochabend und meldete dies der Polizei. Polizeibeamten begaben sich sofort zum Ort des Geschehens. Die Streitigkeit bestand zwischen einem 35-Jährigen Mann und einer 37-Jährigen Frau. Nach Zeugenaussagen soll die Frau den Mann geohrfeigt und getreten haben. Grund für die Auseinandersetzung war ein bestehender Sorgerechtsstreit. Die genauen Umstände der Tat sowie der Streitigkeit sind nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens.

Häusliche Gewalt ist keine Privatsache - sie ist eine Straftat und kann jeden treffen. Wenn Sie Gewalt erleben oder beobachten, zögern Sie nicht, Hilfe zu holen und wenden Sie sich an die Polizei oder wählen Sie im Notfall den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:25

    LPI-J: Verkehrskontrolle Apolda

    Apolda (ots) - Am gestrigen Dienstagabend überprüfte die Polizei Apolda im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 38-jährigen Toyota Fahrer in der Schulbergstraße in Apolda. Nach einem Drogenschnelltest, welcher positiv auf Cannabis ausfiel, wurde dem 38-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:59

    LPI-J: Eigentümer gesucht

    Jena (ots) - Am 23.01.2026 wurden in Jena, im Bereich der Ammerbacher Straße / Grüne Aue, mehrere blaue Werkzeugkoffer der Marke "Bosch" und ein blauer Werkzeugkoffer der Marke "Makita" mit einem Akkuschrauber aufgefunden. Diese lagen an einer Böschung in der Ammerbacher Straße in Richtung Ringwiese. Markant an einigen Werkzeugkoffern sind die mit einem schwarzen Stift aufgeschriebenen Initialen M.M. und ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 04.03.2026 – 09:45

    LPI-J: Vermisstenmeldung der LPI Jena

    Weimar (ots) - Seit Montag, dem 02. März 2026, wird die 56-jährige Amela Schiller aus Weimar vermisst. Letztmalig hatten Zeugen am Samstag den 28. Februar 2026 Kontakt zu Frau Schiller. Frau Schiller befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation Es ist nicht auszuschließen, dass sie orientierungslos wirkt oder sich in einer hilflosen Lage befindet und dringend Unterstützung benötigt. Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren