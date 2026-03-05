Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb erbeutet 1.660 Euro Warenwert

Jena (ots)

In Jena Lobeda kam es Mittwochnachmittag zu einem räuberischen Diebstahl in einem Baumarkt. Ein bisher Unbekannter Täter bediente sich an elektronischen Kleinartikeln mit einem Wert von insgesamt 1.660 Euro, steckte diese in seine Kleidung und verließ das Geschäft zügigen Schrittes in Richtung Parkplatz. Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete die Handlung und versuchte den Täter zu stellen.Mutmaßlich um einer Strafverfolgung zu entgehen, trat dieser den 39-jährigen Detektiv sodass dieser zu Boden fiel. Der Unbekannte flüchtete in unbekannte Richtung. Durch die Tritte wurde der Detektiv leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein eingeleitetes Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahl soll nun weitere Tatumstände klären.

