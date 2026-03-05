PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Dieb erbeutet 1.660 Euro Warenwert

Jena (ots)

In Jena Lobeda kam es Mittwochnachmittag zu einem räuberischen Diebstahl in einem Baumarkt. Ein bisher Unbekannter Täter bediente sich an elektronischen Kleinartikeln mit einem Wert von insgesamt 1.660 Euro, steckte diese in seine Kleidung und verließ das Geschäft zügigen Schrittes in Richtung Parkplatz. Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete die Handlung und versuchte den Täter zu stellen.Mutmaßlich um einer Strafverfolgung zu entgehen, trat dieser den 39-jährigen Detektiv sodass dieser zu Boden fiel. Der Unbekannte flüchtete in unbekannte Richtung. Durch die Tritte wurde der Detektiv leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein eingeleitetes Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahl soll nun weitere Tatumstände klären.

  • 05.03.2026 – 07:50

    LPI-J: Arbeitsunfall mit Gabelstapler

    Saale-Holzland (ots) - In einer Firma in Porstendorf ereignete sich Mittwochvormittag ein Arbeitsunfall. Scheinbar aus Unachtsamkeit verletzte ein 22-Jähriger Gabelstaplerfahrer einen 53-jährigen Mitarbeiter der Firma. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Mann für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, um die Umstände aufzuklären. Rückfragen ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 07:50

    LPI-J: Leicht verletzt nach Kollision

    Jena (ots) - Ein 83-Jähriger fuhr am Mittwochvormittag mit seinem Auto die Altenburger Straße entlang. Ein 85-Jähriger war zum gleichen Zeitpunkt in Begriff aus einem Grundstück in die Altenburger Straße einzubiegen. Mutmaßlich übersah er dabei den herannahenden 83-Jährigen. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge wurden in der Folge abgeschleppt. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 07:50

    LPI-J: Familienstreitigkeit eskaliert auf offener Straße

    Jena (ots) - Eine aufmerksame 39-Jährige Zeugin beobachtete in Jena Nord eine eskalierende Streitigkeit am frühen Mittwochabend und meldete dies der Polizei. Polizeibeamten begaben sich sofort zum Ort des Geschehens. Die Streitigkeit bestand zwischen einem 35-Jährigen Mann und einer 37-Jährigen Frau. Nach Zeugenaussagen soll die Frau den Mann geohrfeigt und getreten haben. Grund für die Auseinandersetzung war ein ...

    mehr
