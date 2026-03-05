Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leerstehende Gebäude sind kein Spielplatz

Saale-Holzland (ots)

Crossen an der Elster: Mehrere Anrufer meldeten am Mittwochnachmittag eine Gruppe Jugendliche, welche auf einem Dach spielen würden. Noch während eines der Telefonate, verließ die Gruppe das Dach und begab sich in ein danebenbefindliches, leerstehendes Gebäude. Mutmaßlich begann die Gruppe damit, in dem Gebäude zu randalieren. Nachdem Streifenbeamte sich dem Gebäude näherten ergriff die Gruppe über ein angrenzendes Feld die Flucht. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch aufgenommen. Ob die Gruppe etwas beschädigt hatte, konnte zunächst nicht festgestellt werden.

