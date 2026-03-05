Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vollbrand nach Kollision

Weimar (ots)

Eine 71-Jährige Mercedesfahrerin fuhr am Mittwoch gegen 13:30 Uhr entlang der Bundesstraße B87 aus Apolda kommend. Auf Höhe der Kreuzung in Umpferstedt, beabsichtigte sie weiter geradeaus in Richtung Mellingen zu fahren. Die bestehende Ampelanlage war nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen beschädigt. Ein Techniker war gerade dabei die Anlage zu prüfen und hatte die Anlage demzufolge abgeschaltet. Die 71-Jährige missachtete offenbar das nun für sie geltende Stoppschild. Sie übersah dabei auch einen von Weimar Richtung Jena fahrenden 65-Jährigen und nahm diesem so die Vorfahrt. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Durch den heftigen Zusammenprall geriet eines der beiden Autos in Brand. Das Feuer griff sogleich auf das andere Fahrzeug über. Die beiden Pkw brannten trotz zeitnahen Löschmaßnahmen vollständig aus. Die Fahrzeuginsassen konnten jeweils unverletzt ihre Fahrzeuge verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Im Zuge des Brandfalls kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen rund um die Kreuzung. Dazu musste die Straße überprüft und gereinigt werden. Die Verkehrsbehinderungen zogen sich bis in die frühen Abendstunden. Nach abgeschlossener Reinigung und Abnahme wurde die Straße gegen 18:30 Uhr wieder freigegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell