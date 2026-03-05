PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vollbrand nach Kollision

Weimar (ots)

Eine 71-Jährige Mercedesfahrerin fuhr am Mittwoch gegen 13:30 Uhr entlang der Bundesstraße B87 aus Apolda kommend. Auf Höhe der Kreuzung in Umpferstedt, beabsichtigte sie weiter geradeaus in Richtung Mellingen zu fahren. Die bestehende Ampelanlage war nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen beschädigt. Ein Techniker war gerade dabei die Anlage zu prüfen und hatte die Anlage demzufolge abgeschaltet. Die 71-Jährige missachtete offenbar das nun für sie geltende Stoppschild. Sie übersah dabei auch einen von Weimar Richtung Jena fahrenden 65-Jährigen und nahm diesem so die Vorfahrt. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Durch den heftigen Zusammenprall geriet eines der beiden Autos in Brand. Das Feuer griff sogleich auf das andere Fahrzeug über. Die beiden Pkw brannten trotz zeitnahen Löschmaßnahmen vollständig aus. Die Fahrzeuginsassen konnten jeweils unverletzt ihre Fahrzeuge verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Im Zuge des Brandfalls kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen rund um die Kreuzung. Dazu musste die Straße überprüft und gereinigt werden. Die Verkehrsbehinderungen zogen sich bis in die frühen Abendstunden. Nach abgeschlossener Reinigung und Abnahme wurde die Straße gegen 18:30 Uhr wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 07:50

    LPI-J: Wiederholte Plakatierung in Kahla

    Saale-Holzland (ots) - Unbekannte haben erneut in der Innenstadt von Kahla, einen politisch motivierten Aufkleber angebracht. Streifenbeamte stellten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Aufkleber an einer Eingangstür eines Cafés fest. Die Beamten haben den Aufkleber ohne weitere Beschädigungen entfernen können. Hinweise zu einem möglichen Täter gibt es bisher nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 07:50

    LPI-J: Leerstehende Gebäude sind kein Spielplatz

    Saale-Holzland (ots) - Crossen an der Elster: Mehrere Anrufer meldeten am Mittwochnachmittag eine Gruppe Jugendliche, welche auf einem Dach spielen würden. Noch während eines der Telefonate, verließ die Gruppe das Dach und begab sich in ein danebenbefindliches, leerstehendes Gebäude. Mutmaßlich begann die Gruppe damit, in dem Gebäude zu randalieren. Nachdem Streifenbeamte sich dem Gebäude näherten ergriff die ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 07:50

    LPI-J: Dieb erbeutet 1.660 Euro Warenwert

    Jena (ots) - In Jena Lobeda kam es Mittwochnachmittag zu einem räuberischen Diebstahl in einem Baumarkt. Ein bisher Unbekannter Täter bediente sich an elektronischen Kleinartikeln mit einem Wert von insgesamt 1.660 Euro, steckte diese in seine Kleidung und verließ das Geschäft zügigen Schrittes in Richtung Parkplatz. Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete die Handlung und versuchte den Täter zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren