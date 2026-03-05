Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Politisch motivierte Schmierereien

Weimar (ots)

Unbekannte haben einen ganzen Straßenzug am Mittwochnachmittag mit politischen Botschaften beschmiert. Dabei haben die Täter mindestens an sechs Gebäude, verschiedene Schriftzüge in roter Farbe angebracht. Die Botschaften beschäftigten sich mit mindestens zwei verschiedenen Themen. Durch die aufgebrachte Farbe entstand ein Sachschaden von mindestens 3.000 Euro. Die Polizei Weimar führte Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch. Die Beamten haben zunächst jedoch keine genauen Hinweise zu möglichen Tätern erlangen können.

Die Polizei Weimar sucht nach Zeugen, die verdächtigen Wahrnehmungen zwischen 13 und 14 Uhr im Bereich der Trierer Straße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer: 03643 / 81-0 oder per E-Mail an: PI.Weimar@polizei.thueringen.de entgegen. Es wird gebeten das Aktenzeichen 0055615/2026 mit anzugeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell