Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle Apolda

Apolda (ots)

Am gestrigen Mittwochabend überprüfte die Polizei Apolda im Rahmen der Streifentätigkeit einen 40-jährigen Dacia Fahrer in der Weimarischen Straße in Apolda. Der 40-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, welcher positiv auf Crystal ausfiel. Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

