Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorrad nach Diebstahl wiedergefunden

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Jena-Ziegenhain aus einer Garage in einer Gartenanlage ein Motorrad gestohlen. Dazu brachen der oder die Täter das Garagentor auf und nahmen sich die Maschine im Wert von über 4.000 Euro. Der 31-Jähriger Eigentümer meldete den Vorfall der Polizei. Diese nahm eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls auf. Im Verlaufe des Donnerstags konnte der Eigentümer den Verbleib seine Maschine feststellen. Das Motorrad wurde in Bürgel gesichtet. Er informierte erneut die Polizei. Die Beamten haben die Maschine festgestellt und in der Folge auch gesichert. Offenbar hatten die unbekannten Täter ihre Beute direkt weiterverkauft. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe der Tat.

