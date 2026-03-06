PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahlshandlung unterbunden

Weimar (ots)

Eine 37-jährige Weimarerin beobachtete am Donnerstagabend eine männliche Person dabei, wie diese sich offenbar an zwei fremden Motorrädern in der Schwanseestraße in Weimar zu schaffen machte und informierte die Polizei. Zuvor reagierte die männliche Person bereits hektisch auf die ungebetene Zeugin. Tatsächlich konnte ein polizeibekannter 23- jähriger festgestellt werden. Ein Eigentumsnachweis über die Motorräder konnte der junge Erwachsene nicht vorzeigen, so dass anhand der Zeugenaussage von einer versuchten Diebstahlshandlung ausgegangen werden muss. Da keine Eigentümer zu den Motorrädern ermittelt werden konnten, wurden diese beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 10:23

    LPI-J: Diebstahl in Wohnung in Kleinromstedt

    Kleinromstedt (ots) - Gestern Nachmittag teilte die Tochter einer 87-jährigen Frau der Polizei mit, dass in der Wohnung ihrer Mutter ein Diebstahl durch eine bulgarische Pflegekraft begangen wurde. Bei der Pflegekraft handelt es sich um eine 24 Stunden Pflege welche ein Zimmer bei der 87-jährigen Frau bewohnt. Die Pflegerin wurde durch die Schwester vor Ort direkt auf den Diebstahl angesprochen. Daraufhin gab sie einen ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 10:22

    LPI-J: Verkehrskontrolle Apolda

    Apolda (ots) - Am gestrigen Mittwochabend überprüfte die Polizei Apolda im Rahmen der Streifentätigkeit einen 40-jährigen Dacia Fahrer in der Weimarischen Straße in Apolda. Der 40-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, welcher positiv auf Crystal ausfiel. Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Anzeigen gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 07:50

    LPI-J: Politisch motivierte Schmierereien

    Weimar (ots) - Unbekannte haben einen ganzen Straßenzug am Mittwochnachmittag mit politischen Botschaften beschmiert. Dabei haben die Täter mindestens an sechs Gebäude, verschiedene Schriftzüge in roter Farbe angebracht. Die Botschaften beschäftigten sich mit mindestens zwei verschiedenen Themen. Durch die aufgebrachte Farbe entstand ein Sachschaden von mindestens 3.000 Euro. Die Polizei Weimar führte Umfangreiche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren