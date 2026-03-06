Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahlshandlung unterbunden

Weimar (ots)

Eine 37-jährige Weimarerin beobachtete am Donnerstagabend eine männliche Person dabei, wie diese sich offenbar an zwei fremden Motorrädern in der Schwanseestraße in Weimar zu schaffen machte und informierte die Polizei. Zuvor reagierte die männliche Person bereits hektisch auf die ungebetene Zeugin. Tatsächlich konnte ein polizeibekannter 23- jähriger festgestellt werden. Ein Eigentumsnachweis über die Motorräder konnte der junge Erwachsene nicht vorzeigen, so dass anhand der Zeugenaussage von einer versuchten Diebstahlshandlung ausgegangen werden muss. Da keine Eigentümer zu den Motorrädern ermittelt werden konnten, wurden diese beschlagnahmt.

