Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, mehrere Baucontainer aufgebrochen, Schadenshöhe unbekannt

Ibbenbüren (ots)

Diebe haben sich in der Zeit von Mittwoch (04.02.), 18.00 Uhr bis Donnerstag (05.02.), 06.45 Uhr Zugang zu einer umzäunten Baustelle am Sandweg, nahe der Autobahn 30, verschafft. Um auf das Gelände zu gelangen, wurde ein Schloss an einem Bauzaun gewaltsam geöffnet. Anschließend brachen die Täter insgesamt vier Baucontainer auf. Ob etwas gestohlen worden ist, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die etwas im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

