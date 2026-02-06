PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen-Kattenvenne, Fahrkartenautomat gesprengt

Lienen-Kattenvenne (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden (06.02.) ist an einem Bahnsteig des Bahnhofes Lienen-Kattenvenne gegen kurz vor 05.00 Uhr ein Fahrkartenautomat gesprengt worden.

Zeugen riefen den Notruf, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten und danach weißen Rauch im Bahnhofsbereich sahen. Anschließend sahen sie noch, wie ein weißer Audi Avant vom Bahnhofsbereich aus schnell in Richtung Bahnhofstraße davonfuhr.

Der Automat am Bahnsteig 2 in Fahrtrichtung Münster wurde komplett zerstört. Ob die Täter daraus Geld gestohlen haben, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lengerich unter 05481/9337-4515 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 08:14

    POL-ST: Ochtrup, Mülltonnenbrand

    Ochtrup (ots) - Am Donnerstag (05.02.) ist die Polizei gegen 01.35 Uhr über einen Brand an einem Einfamilienhaus an der Straße Deipenbrook, Ecke Schützenstraße informiert worden. Hinter einem Zaun stehende Mülltonnen brannten. Die Tonnen brannten vollständig ab. Durch das Feuer wurde auch der Zaun beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer etwas Auffälliges ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:08

    POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Wohnhaus

    Emsdetten (ots) - Unbekannte Täter haben sich durch Aufhebeln der Terrassentür am Mittwoch (04.02.) Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Frischholt, Ecke Mayland verschafft. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Täter zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr in das Haus ein. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren