Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen-Kattenvenne, Fahrkartenautomat gesprengt

Lienen-Kattenvenne (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden (06.02.) ist an einem Bahnsteig des Bahnhofes Lienen-Kattenvenne gegen kurz vor 05.00 Uhr ein Fahrkartenautomat gesprengt worden.

Zeugen riefen den Notruf, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten und danach weißen Rauch im Bahnhofsbereich sahen. Anschließend sahen sie noch, wie ein weißer Audi Avant vom Bahnhofsbereich aus schnell in Richtung Bahnhofstraße davonfuhr.

Der Automat am Bahnsteig 2 in Fahrtrichtung Münster wurde komplett zerstört. Ob die Täter daraus Geld gestohlen haben, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lengerich unter 05481/9337-4515 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell