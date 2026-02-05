PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Wohnhaus

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben sich durch Aufhebeln der Terrassentür am Mittwoch (04.02.) Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Frischholt, Ecke Mayland verschafft.

Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Täter zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr in das Haus ein. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

