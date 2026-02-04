PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Rheine, Brand eines Mehrfamilienhauses Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen

Rheine (ots)

Am Mittwochabend (04.02.) gegen 17.55 Uhr ist es, nach einer Explosion, zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus an der Bernhardstraße gekommen. Die eingesetzte Feuerwehr hat vor Ort die Löscharbeiten übernommen. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort und hat den Brandort abgesperrt. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Das Haus ist durch die Brandschäden aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden durch das Ordnungsamt untergebracht. Zwei Polizeibeamte, die vor Ort eingesetzt waren, wurden durch die Rauchgasentwicklung leicht verletzt. Zur Ursache der Explosion und zum Brand können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu dauern an. Der Brandort ist beschlagnahmt. Auch die Höhe des entstandenen Schadens kann zurzeit noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

