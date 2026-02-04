PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Grundschule

Emsdetten (ots)

In Sinningen sind unbekannte Täter zwischen Dienstag (03.02.), 17.00 Uhr und Mittwoch (04.02.), 06.00 Uhr in ein Grundschulgebäude an der Kettelerstraße eingestiegen.

Die Täter gelangten in die Schulräume, in dem sie ein Fenster einschlugen. Sie durchsuchten in den Verwaltungsräumen diverse Schränke. Aus einem der Räume entwendeten die Unbekannten einen Tresor. Darin befand sich unter anderem ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Wache in Emsdetten in Verbindung zu setzen, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 08:32

    POL-ST: Emsdetten, Staubsaugerautomaten aufgebrochen

    Emsdetten (ots) - Unbekannte Täter haben auf einem Tankstellengelände an der Taubenstraße zwei Staubsaugerautomaten gewaltsam aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag (02.02.), 21.00 Uhr und Dienstag (03.02.), 06.00 Uhr. Die Täter entwendeten aus den Automaten nach ersten Schätzungen insgesamt einen mittleren zweistelligen Euro-Betrag. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 18:54

    POL-ST: Verfolgungsfahrt zwischen Emsdetten und Greven-Reckenfeld

    Steinfurt (ots) - Am 03.02.2026 bemerkten die eingesetzten Beamten im Rahmen einer gezielten Verkehrsüberwachung ein verdächtiges Fahrzeug. Dieses sollte im Anschluss angehalten und kontrolliert werden. Daraufhin beschleunigte der Fahrer. Im weiteren Verlauf verloren die Beamten zunächst den Sichtkontakt. Dieser konnte in Greven-Reckenfeld kurzfristig wieder aufgenommen werden, bevor das Fahrzeug endgültig aus den ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 07:54

    POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Einfamilienhaus

    Ochtrup (ots) - Zu einem Wohnungseinbruch ist es am Montag (02.02.) zwischen 14.30 Uhr und 19.00 Uhr an der Lindhorststraße gekommen. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Einfamilienhauses auf, dass zwischen der Lortzingstraße und der Hellstiege liegt. Die Einbrecher öffneten und durchsuchten im Haus Schränke sowie Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Schmuck und Bargeld. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren