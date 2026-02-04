Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Grundschule

Emsdetten (ots)

In Sinningen sind unbekannte Täter zwischen Dienstag (03.02.), 17.00 Uhr und Mittwoch (04.02.), 06.00 Uhr in ein Grundschulgebäude an der Kettelerstraße eingestiegen.

Die Täter gelangten in die Schulräume, in dem sie ein Fenster einschlugen. Sie durchsuchten in den Verwaltungsräumen diverse Schränke. Aus einem der Räume entwendeten die Unbekannten einen Tresor. Darin befand sich unter anderem ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Wache in Emsdetten in Verbindung zu setzen, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell