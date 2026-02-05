Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Mülltonnenbrand

Ochtrup (ots)

Am Donnerstag (05.02.) ist die Polizei gegen 01.35 Uhr über einen Brand an einem Einfamilienhaus an der Straße Deipenbrook, Ecke Schützenstraße informiert worden.

Hinter einem Zaun stehende Mülltonnen brannten. Die Tonnen brannten vollständig ab. Durch das Feuer wurde auch der Zaun beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4115.

