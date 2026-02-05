PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Mülltonnenbrand

Ochtrup (ots)

Am Donnerstag (05.02.) ist die Polizei gegen 01.35 Uhr über einen Brand an einem Einfamilienhaus an der Straße Deipenbrook, Ecke Schützenstraße informiert worden.

Hinter einem Zaun stehende Mülltonnen brannten. Die Tonnen brannten vollständig ab. Durch das Feuer wurde auch der Zaun beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 08:08

    POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Wohnhaus

    Emsdetten (ots) - Unbekannte Täter haben sich durch Aufhebeln der Terrassentür am Mittwoch (04.02.) Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Frischholt, Ecke Mayland verschafft. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Täter zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr in das Haus ein. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:35

    POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Grundschule

    Emsdetten (ots) - In Sinningen sind unbekannte Täter zwischen Dienstag (03.02.), 17.00 Uhr und Mittwoch (04.02.), 06.00 Uhr in ein Grundschulgebäude an der Kettelerstraße eingestiegen. Die Täter gelangten in die Schulräume, in dem sie ein Fenster einschlugen. Sie durchsuchten in den Verwaltungsräumen diverse Schränke. Aus einem der Räume entwendeten die Unbekannten einen Tresor. Darin befand sich unter anderem ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren