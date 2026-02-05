Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand eines Mehrfamilienhauses Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, Nachtrag

Rheine (ots)

Nach Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rheine: Polizei Münster richtet Mordkommission ein

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster. Nachtrag zur Pressemitteilung "Rheine, Brand eines Mehrfamilienhauses Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6210698, ots vom 04.02.2026, 21.13 Uhr).

Nachdem es am Mittwochabend (04.02., 17.55 Uhr) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bernhardstraße in Rheine zu einem Brand gekommen war, hat die Polizei Münster eine Mordkommission unter der Leitung von Julika Böhlendorf eingerichtet.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in einer Wohnung entstanden. Ein erster Tatverdacht richtet sich gegen den 43-jährigen Bewohner der Wohnung. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Es gibt Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung des Mannes.

Durch den Brand ist das Wohngebäude stark beschädigt und einsturzgefährdet. Die Brandstelle ist daher zurzeit nicht betretbar. Sachverständige des Landeskriminalamts sind beauftragt, das Objekt zu begutachten.

Bewohner von Nachbarhäusern konnten nach den Löscharbeiten in ihre Häuser zurückkehren. Die Bewohner des betroffenen Hauses sind anderweitig untergekommen.

Die konkreten Ermittlungen zur Ursache der Explosion stehen noch ganz am Anfang und dauern an.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer (0251) 494-2387.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell