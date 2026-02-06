PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus, Terrassentür beschädigt

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (05.02.) zwischen 14.00 und 20.15 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in ein Haus an der Walter-Freitag-Straße eingedrungen. Die Einbrecher öffneten eine Terrassentür mit Gewalt und durchsuchten anschließend im Haus sämtliche Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, wird gebeten, die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

