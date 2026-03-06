LPI-J: Kollision nach Wildschweinquerung
Saale-Holzland (ots)
Hinter dem Ortsausgang St. Gangloff in Richtung Stadtroda kam es in den Morgenstunden am Donnerstag zu einem Auffahrunfall, nachdem mehrere Wildschweine die Fahrbahn querten. Dabei kollidierte das dahinter befindliche Fahrzeug mit den Wildtieren. Auch das nächste Fahrzeug konnte einen Aufprall nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeugführerinnen mussten mit leichten Verletzungen ärztlich behandelt werden.
