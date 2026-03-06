Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lagerfeuer verursacht Flächenbrand

Jena (ots)

Eine 75- Jährige betrieb Donnerstagnachmittag ein Lagerfeuer in ihrem Garten in Petersberg. Aufgrund von Unachtsamkeit griff das Feuer auf einen mit Gehölz bedeckten Hang über und breitete sich schlussendlich auf insgesamt 2000m2 aus. Die Feuerwehren aus Eisenberg und Schkölen kamen im Komplettbestand zum Einsatz und löschten den Brand. Bis auf das verbrannte Gehölz der Verursacherin entstand kein Sachschaden.

