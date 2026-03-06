LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung

Landespolizeiinspektion Jena

Weimar / Weimarer Land (ots)

Am 30.09.2025, gegen 15:30 Uhr hob eine unbekannte weibliche Person in der Sparkassenfiliale in der Marcel-Paul-Straße in Weimar mit einer fremden EC-Karte unbefugt einen Geldbetrag in Höhe von 2000 Euro ab.

Durch das Amtsgericht Erfurt wurde eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Hinweise zur Täterin nimmt die Kriminalpolizeistation Weimar jederzeit dankend entgegen (03643 882-0 / KPS.Weimar@polizei.thueringen.de). Das entsprechende Aktenzeichen lautet: ST/0269746/2025.

