LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung
Weimar / Weimarer Land (ots)
Am 30.09.2025, gegen 15:30 Uhr hob eine unbekannte weibliche Person in der Sparkassenfiliale in der Marcel-Paul-Straße in Weimar mit einer fremden EC-Karte unbefugt einen Geldbetrag in Höhe von 2000 Euro ab.
Durch das Amtsgericht Erfurt wurde eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Hinweise zur Täterin nimmt die Kriminalpolizeistation Weimar jederzeit dankend entgegen (03643 882-0 / KPS.Weimar@polizei.thueringen.de). Das entsprechende Aktenzeichen lautet: ST/0269746/2025.
