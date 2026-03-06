PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Ladendiebstähle aufgeklärt

Weimar (ots)

Ein 28-jähriger Ladendieb konnte am Donnerstag durch den Sicherheitsdienst des Weimarer Atriums gestellt werden. Da die Identität des Diebes nicht geklärt werden konnte, wurde die Polizei hinzugerufen. Der Mann entwendete zuvor in einem Modegeschäft eine Anzughose und ein Basecap, indem er dieses unter seiner Kleidung verbarg und das Geschäft verlassen wollte. Bei der anschließenden Durchsuchung nach den Ausweispapieren konnte weiteres Diebesgut, aus zwei weiteren Geschäften im Atrium, aufgefunden werden. Die Höhe des Beutegutes belief sich auf ca. 175 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

