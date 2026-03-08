Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsche Polizisten treiben telefonisch noch immer ihr Unwesen

Apolda (ots)

Am Samstagnachmittag meldete sich telefonisch eine männliche Person bei einer 74-jährigen Dame aus der Ortslage Pfiffelbach. Die männliche Person gab sich als Polizeibeamter der Polizeiinspektion Apolda aus und erläuterte der Dame, dass es zu einer Einbruchsserie in ihrem Wohnumfeld kam. Des Weiteren befragte der Täter am Telefon die Dame nach ihren Wertgegenständen und Bargeldbeständen in ihrem Wohnhaus. Nachdem die 74-jährige alles verneinte, beendete der unbekannte Täter das Telefonat. Eine entsprechende Anzeige, wegen des Telefontrickbetruges wurde aufgenommen.

Alle Bürger werden erneut aufgerufen, am Telefon keine Informationen über Geld- oder Sachwerte preis zu geben, besonders wenn sich Anrufer fälschlicherweise als Polizisten ausgeben.

