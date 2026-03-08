LPI-J: Einbruch in einen Keller
Apolda (ots)
Im Tatzeitraum vom 05.03.2026 - 07.03.2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Apoldaer Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße. In der Folge durchtrennten die Täter im Kellerbereich das Vorhängeschloss eines Kellerabteils und entwendeten einen Werkzeugakku sowie ein Ladekabel dessen. Das Beutegut wird auf ca. 100,00 Euro beziffert. Eine Anzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls wurde aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.
