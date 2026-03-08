PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in einen Keller

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum vom 05.03.2026 - 07.03.2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Apoldaer Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße. In der Folge durchtrennten die Täter im Kellerbereich das Vorhängeschloss eines Kellerabteils und entwendeten einen Werkzeugakku sowie ein Ladekabel dessen. Das Beutegut wird auf ca. 100,00 Euro beziffert. Eine Anzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls wurde aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

