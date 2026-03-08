LPI-J: Einbruch in einen Keller

Jena (ots) - Am 07.März 2026 kam es gegen 17:00 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Freienorla und Langenorla zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Saalfeld war mit seinem Pkw unterwegs, er überholte einen vorausfahrenden Pkw und verlor anschließend die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Hügel und kam auf einem Feld zum Stehen. Der junge Fahrer wurde ...

mehr