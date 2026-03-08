Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat gesprengt

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wählten gleich mehrere Anwohner der Ortslage Großobringen den Notruf um einen lauten Knall zu melden. Nach Alarmierung der Polizeiinspektion Weimar konnte schnell der Ursprung des lauten Knalls ausfindig gemacht werden. Ein Zigarettenautomat in der Sachsenhausener Straße wurde augenscheinlich gesprengt. Durch die Explosion wurde der Automat sowie dessen Inhalt auf der gesamten Straße verteilt. Die unbekannten Täter entwendeten eine unbekannte Anzahl an Tabakwaren und Bargeld und flohen unerkannt vom Tatort. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643-8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

