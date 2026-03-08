PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat gesprengt

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wählten gleich mehrere Anwohner der Ortslage Großobringen den Notruf um einen lauten Knall zu melden. Nach Alarmierung der Polizeiinspektion Weimar konnte schnell der Ursprung des lauten Knalls ausfindig gemacht werden. Ein Zigarettenautomat in der Sachsenhausener Straße wurde augenscheinlich gesprengt. Durch die Explosion wurde der Automat sowie dessen Inhalt auf der gesamten Straße verteilt. Die unbekannten Täter entwendeten eine unbekannte Anzahl an Tabakwaren und Bargeld und flohen unerkannt vom Tatort. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643-8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 08:29

    LPI-J: Feuerteufel unterwegs

    Weimar (ots) - Gleich drei Mülltonnenbrände beschäftigten die Berufsfeuerwehr Weimar sowie die Polizei im Laufe des Freitags. Zunächst brannten am Vormittag zwei Mülltonnen im Bereich der Weimarer Innenstadt - glücklicherweise ohne größeren Schaden zu verursachen. In der Nacht zum Samstag brannte anschließend ein Müllcontainer in Weimar West restlos ab. Die Verursacher der Brände blieben unbekannt. Es entstand entsprechender Sachschaden an den Mülltonnen. ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:28

    LPI-J: Mountainbike entwendet

    Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Weimar zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Weimar gerufen. Eine Bewohnerin des Hauses bemerkte, dass ihr Kellerabteil aufgebrochen wurde. Unbekannte Täter hatten den Schließriegel des Abteils aus der Wand gerissen, um somit in das Innere zu gelangen. In der Folge entwendeten die unbekannten Täter aus dem angegriffenen Kellerabteil ein Mountainbike im Wert von 3000,00 EUR und flüchteten ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 07:46

    LPI-J: Diebesgut wird zum Verhängnis

    Apolda (ots) - In der Samstagnacht kontrollierten Polizeibeamte in der Ortslage Wickerstedt einen Pedelec Fahrer. Bei der Verkehrskontrolle fiel auf, dass das Pedelec modifiziert wurde und deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h fuhr. Eine entsprechende Fahrerlaubnis konnte der 46-jährige Täter nicht vorweisen. Des Weiteren wurde bekannt, dass das Pedelec als gestohlen gemeldet wurde. Bei der anschließenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren