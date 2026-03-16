Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Zeugen gesucht

Vergangenen Montag (09.03.2026) erlitt ein Fußgänger bei einem Unfall in Steinheim schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Bereits am Montag, dem 09.03.2026, kam es zu dem Unfall in der Königsbronner Straße. Ein 83-Jähriger bog um 10.55 Uhr mit seinem Mercedes nach links auf den Netto-Parkplatz ein. Dabei touchierte er in Schrittgeschwindigkeit einen 73-jährigen Fußgänger. Der stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und bittet nun um weitere sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 07321/97520.

++++0439489 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell