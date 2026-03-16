Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim u. Teck/A8 - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Nicht aufgepasst hatte am Montagfrüh ein Autofahrer auf der A8 bei Kirchheim/Teck.

Ulm (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 35.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz.

Kurz nach 3.30 Uhr war ein VW-Fahrer auf der A8 unterwegs. Der Mann fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung München. Bei km 172, auf Höhe von Holzmaden, wechselte er auf den rechten Fahrstreifen. Dort fuhr ein 58-Jähriger mit einem Mercedes Sattelzug. Der Pkw stieß in die linke Seite des Aufliegers. Bei dem heftigen Zusammenstoß zog sich die 24-jährige Beifahrerin im VW leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik. Der 31-jährige Fahrer des VW und das im Fond befindliche Kleinkind blieben unverletzt. Auch der Lkw-Fahrer überstand den Unfall unbeschadet. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei war im Einsatz und übernahm die Absicherung and er Unfallstelle. Auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr Kirchheim waren mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Den Gesamtschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Um kurz nach 8 Uhr war die A8 wieder komplett frei.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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