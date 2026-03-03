PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Sportheim - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Sande (ots)

(ivdh) In der Montagnacht, 02. März, zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Vereinsheim an der Ostenländer Straße in Paderborn-Sande ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter gelangten auf das Gelände, dort beschädigten sie ein Fenster des Sportheims und durchwühlten die Räume. Außerdem beschädigten die Unbekannten die Tür eines Geräteschuppens und durchwühlten den Innenraum. Anschließend verließen sie mit dem Diebesgut den Tatort in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

