POL-PB: Einbruch in Sportheim - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Sande (ots)

(ivdh) In der Montagnacht, 02. März, zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Vereinsheim an der Ostenländer Straße in Paderborn-Sande ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter gelangten auf das Gelände, dort beschädigten sie ein Fenster des Sportheims und durchwühlten die Räume. Außerdem beschädigten die Unbekannten die Tür eines Geräteschuppens und durchwühlten den Innenraum. Anschließend verließen sie mit dem Diebesgut den Tatort in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

