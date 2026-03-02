Polizei Paderborn

POL-PB: Konstituierende Sitzung des Polizeibeirats wählt Hans-Bernd Janzen zum Vorsitzenden

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

Der neue Polizeibeirat für die Legislaturperiode 2025 bis 2030 ist kürzlich zu seiner konstituierenden Sitzung im kleinen Sitzungssaal des Kreishauses Paderborn zusammengekommen. Schwerpunkte waren die Wahl des ersten Vorsitzenden samt Stellvertretung und eine Vorstellung der Kreispolizeibehörde Paderborn durch die Abteilungsleiterin, Leitende Polizeidirektorin Margit Picker.

Nach der Begrüßung durch den Behördenleiter der Polizei Paderborn, Landrat Christoph Rüther, wurde Hans-Bernd Janzen (CDU) einstimmig zum ersten Vorsitzenden gewählt. Er leitete den Polizeibeirat bereits in der letzten Wahlperiode. Als seinen Stellvertreter ernannte die Versammlung bei einer Gegenstimme Sebastian Schürmann von Bündnis 90/Die Grünen. Geplant ist, dass der Polizeibeirat zweimal im Jahr zusammentritt, um aktuelle Themen der Polizei zu besprechen. Im Bedarfsfall sind weitere Sitzungen möglich.

Leitende Polizeidirektorin Margit Picker erläuterte im Anschluss die künftige Arbeit im Polizeibeirat und informierte über den strukturellen Aufbau der Polizei in Nordrhein-Westfalen sowie im Kreisgebiet Paderborn. Dabei betonte sie gemeinsam mit Landrat Rüther, dass ein Neubau der maroden Polizeiwache Riemekestraße nötig sei und intensiv verfolgt würde.

Gleichzeitig erläuterte sie den neuen Behördenschwerpunkt "Wir sind da - Mit Sicherheit in der Paderborner Innenstadt" und wies auf die erfolgreich laufenden Präventionskampagnen der Behörde zu den Themen Telefonbetrug, Fahrradhelm und E-Scooter hin. Aus den Reihen der Teilnehmenden wurde zudem der Auftritt der Polizei Paderborn in den sozialen Medien positiv hervorgehoben.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und danke dem Team der Polizei für die täglich auf vielen Ebenen geleistete Arbeit zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger", schloss Landrat Christoph Rüther die Sitzung.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell