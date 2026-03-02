Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendlicher verletzt sich bei Alleinunfall mit Kleinkraftrad schwer

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mh) Ein jugendlicher Kleinkraftradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag, 01. März, bei einem Alleinunfall auf der L636 in Bad Wünnenberg-Haaren schwere Verletzungen zugezogen.

Der 16-Jährige war gegen 15.00 Uhr aus Haaren kommend in Richtung Fürstenberg unterwegs. In einer Rechtskurve touchierte er wahrscheinlich den Asphalt, verlor die Kontrolle über das Motorrad und rutschte über die Fahrbahn in ein Feld. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden an dem Kleinkraftrad beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell