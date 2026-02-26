Polizei Paderborn

POL-PB: Cannabisfund in Dachgeschosswohnung

Salzkotten-Upsprunge (ots)

(ivdh) Am Samstag, 21. Februar, gegen 12.30 Uhr, erhielt die Polizei Hinweise zu einer möglichen Cannabisplantage in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Salzkotten-Upsprunge.

Polizeibeamte durchsuchten die Wohnung des 20-jährigen Bewohners und fanden 12 erntereife Cannabispflanzen, getrocknete und lose Pflanzen sowie mehrere Utensilien zum Anbau auf. Darüber hinaus entdecken die Einsatzkräfte eine Anleitung zum Bau von Polenböller und dazugehörige Chemikalien sowie mehrere Softair-Waffen. Die Beamten stellten die Beweismittel sicher. Aufgrund des Waffenfundes leiteten die Beamten unter anderem ein Verfahren wegen bewaffneten Handelstreibens gegen den justizbekannten Tatverdächtigen ein. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatverdächtigen dauern an.

