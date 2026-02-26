PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Cannabisfund in Dachgeschosswohnung

POL-PB: Cannabisfund in Dachgeschosswohnung
  • Bild-Infos
  • Download

Salzkotten-Upsprunge (ots)

(ivdh) Am Samstag, 21. Februar, gegen 12.30 Uhr, erhielt die Polizei Hinweise zu einer möglichen Cannabisplantage in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Salzkotten-Upsprunge.

Polizeibeamte durchsuchten die Wohnung des 20-jährigen Bewohners und fanden 12 erntereife Cannabispflanzen, getrocknete und lose Pflanzen sowie mehrere Utensilien zum Anbau auf. Darüber hinaus entdecken die Einsatzkräfte eine Anleitung zum Bau von Polenböller und dazugehörige Chemikalien sowie mehrere Softair-Waffen. Die Beamten stellten die Beweismittel sicher. Aufgrund des Waffenfundes leiteten die Beamten unter anderem ein Verfahren wegen bewaffneten Handelstreibens gegen den justizbekannten Tatverdächtigen ein. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatverdächtigen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 08:57

    POL-PB: Telefonbetrüger machen Beute als "Falsche Polizeibeamte"

    Kreis Paderborn (ots) - (md) Am Mittwoch, 25. Februar, erbeuteten Telefonbetrüger gegen 15.20 Uhr, die sich als falsche Polizeibeamte ausgaben, bei einer 55-jährigen Frau im Kreis Paderborn einen fünfstelligen Geldbetrag. Die Polizei warnt eindringlich vor diesen "Schockanrufen". Die Frau erhielt gegen 14:50 Uhr einen Festnetzanruf. Eine angebliche Polizistin behauptete, dass ihre Tochter einen Autounfall gehabt habe. ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 12:05

    POL-PB: Einbruch auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

    Lichtenau-Husen (ots) - (kp) Am Montag, 23. Februar, 21.30 Uhr, sind unbekannte Täter auf einer Baustelle am Heggeweg in Lichtenau-Husen in einen Baucontainer eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Einbrecher verschafften sich Zugang in den Baucontainer und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 09:00

    POL-PB: Einbruch in Schulmensa - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (ivdh) Zwischen Montag, 23. Februar, 20.00 Uhr und Dienstag, 24. Februar, 07.50 Uhr brachen Unbekannte in die Mensa einer Schule an der Anschrift "An den Lothwiesen" in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen. Durch eine Tür verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt in das Gebäude, durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren