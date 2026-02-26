POL-PB: Cannabisfund in Dachgeschosswohnung
Salzkotten-Upsprunge (ots)
(ivdh) Am Samstag, 21. Februar, gegen 12.30 Uhr, erhielt die Polizei Hinweise zu einer möglichen Cannabisplantage in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Salzkotten-Upsprunge.
Polizeibeamte durchsuchten die Wohnung des 20-jährigen Bewohners und fanden 12 erntereife Cannabispflanzen, getrocknete und lose Pflanzen sowie mehrere Utensilien zum Anbau auf. Darüber hinaus entdecken die Einsatzkräfte eine Anleitung zum Bau von Polenböller und dazugehörige Chemikalien sowie mehrere Softair-Waffen. Die Beamten stellten die Beweismittel sicher. Aufgrund des Waffenfundes leiteten die Beamten unter anderem ein Verfahren wegen bewaffneten Handelstreibens gegen den justizbekannten Tatverdächtigen ein. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatverdächtigen dauern an.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell