Polizei Paderborn

POL-PB: "Wir sind da - mit Sicherheit in der Paderborner Innenstadt": Ergebnisse Schwerpunkteinsatz

Paderborn (ots)

(md) Am Freitagabend, 27. Februar, führte die Paderborner Polizei einen Schwerpunkteinsatz in der Paderborner Innenstadt durch. Die Einsatzkräfte bestreiften von nachmittags, 15.00 Uhr bis in die Nacht hinein, ungefähr 23.00 Uhr, den Bereich Westerntorcarée, Königsplatz und Marienstraße.

Hierbei kontrollierte sie 15 Personen, neun davon erhielten einen Platzverweis. Die Beamten fertigten vier Strafanzeigen, zwei davon wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine wegen Handeltreiben mit Cannabis und eine weitere aufgrund eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Hiermit einher ging eine vorläufige Festnahme eines Verdächtigen, der sich der Kontrolle durch Flucht entziehen wollte und während der Flucht ein Küchenmesser gegen die Beamten richtete. Weiterhin stellte die Polizei bei zwei bereits justizbekannten Männern geringe Mengen an Betäubungsmitteln sicher.

Der Einsatz legte den Fokus auf die Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität und fand mit Unterstützung des Ausländeramtes der Stadt Paderborn statt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

