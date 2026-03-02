Polizei Paderborn

POL-PB: Figuren und Grablampen von Friedhofsgräbern gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Altenbeken (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter hat auf dem Friedhof an der Straße Alter Kirchweg in Altenbeken mehrere Bronzefiguren von Gräbern gestohlen und darüber hinaus Grablampen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugenhinweise und ermittelt wegen Diebstahls sowie wegen Störung der Totenruhe.

Die Taten wurden vermutlich zwischen Samstag, 21. Februar, und Mittwoch, 25. Februar, verübt. Insgesamt liegen der Polizei vier Anzeigen vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe.

Bereits Anfang Februar hatte ein Betroffener aus Paderborn-Schloß Neuhaus Anzeige bei der Polizei erstattet. Von einem Familiengrab auf dem Waldfriedhof am Josef-Temme-Weg hatte ein Unbekannter ein Bronzekreuz gestohlen. Tatzeitraum war zwischen Dienstag, 03. Februar, und Donnerstag, 05. Februar. Der Schaden lag im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei hatte damals ebenfalls einen Zeugenaufruf veröffentlicht (s. Pressemitteilung vom 06. Februar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6211659).

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten in Altenbeken und Paderborn-Schloß Neuhaus gibt, ist Stand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleiches gilt für Betroffene, falls sie einen ähnlich gelagerten Diebstahl bislang noch nicht zur Anzeige gebracht haben.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell