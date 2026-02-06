PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl eines Kreuzes vom Waldfriedhof - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstag, 03. Februar, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 05. Februar, 14.45 Uhr, auf dem Waldfriedhof in Paderborn-Schloß Neuhaus ein Kreuz von einem Grab gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Dieb muss das etwa einen Meter große Kreuz aus seiner Verankerung gebrochen haben. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Familienangehörige stellten den Diebstahl schließlich fest und erstatteten Anzeige.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

