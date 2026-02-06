Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl eines Kreuzes vom Waldfriedhof - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstag, 03. Februar, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 05. Februar, 14.45 Uhr, auf dem Waldfriedhof in Paderborn-Schloß Neuhaus ein Kreuz von einem Grab gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Dieb muss das etwa einen Meter große Kreuz aus seiner Verankerung gebrochen haben. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Familienangehörige stellten den Diebstahl schließlich fest und erstatteten Anzeige.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell