Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(ivdh) Am Montag, 02. März, zwischen 16.00 Uhr und 19.20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Pankratiusstraße in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter beschädigten eine Terrassentür, gelangten so in das Gebäude und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Anschließend entfernten sie sich mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell