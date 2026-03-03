Polizei Paderborn

POL-PB: Rauchentwicklung durch vergessenes Essen auf dem Herd

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) An der Gneisenaustraße in Paderborn-Schloß Neuhaus kam es am Dienstag, 02. März gegen 20.40 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Ursache war vergessenen Essen auf dem Herd.

Beim Eintreffen der Polizei befanden sich die Hausbewohner bereits auf der Straße, der 66 Jahre alte Bewohner der betroffenen Wohnung wurde durch Rettungskräfte versorgt und kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Weitere Personen verletzten sich nicht, es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell