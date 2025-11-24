Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Explosive Fracht im Einreisezug aus Tschechien - Böllerschmuggel gestoppt

Ein Schmugglerduo transportiert fast 30 kg erlaubnispflichtige Böller mit dem Zug aus Tschechien nach Deutschland.

Selb (ots)

Selb/Marktredwitz, 24.11.2025

Am 22. November 2025 wurde bei einer Kontrolle eines Reisenden im Einreisezug RE 33 von Eger nach Marktredwitz ein 18-jähriger Syrer von Fahndern der bayerischen Grenzpolizei kontrolliert. Der junge Mann aus dem Raum Hanau hatte zusammen mit seinem 19-jährigen Freund auf einem grenznahen Markt in Tschechien erlaubnispflichtige Böller im großen Stil eingekauft und wollte sie mit dem Zug transportieren. Geplant war, dass sein Freund ihn am Bahnhof abholt und die explosive Fracht mit dem Auto weitertransportiert. Dieser wurde vor Ort ebenfalls von Einsatzkräften kontrolliert. Insgesamt hatte das Duo 1 640 Böller mit einem Gewicht von 27 Kilogramm dabei. Die Nettoexplosivmasse der erlaubnispflichtigen Pyrotechnik belief sich auf fast zehn Kilogramm. Selbst bei erlaubten Böllern darf man privat nur ein Kilogramm lagern.

Die Böller wurden sichergestellt, die beiden Beschuldigten müssen mit erheblichen Folgen rechnen. Die Bundespolizeiinspektion Selb ermittelt wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Für einen solchen Verstoß sieht der Gesetzgeber Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen vor. Außerdem muss der Verursacher die Kosten für die Vernichtung der verbotenen Böller tragen. Da der 18-Jährige auch keinen Reisepass mitführte, muss er sich zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten.

Die Bundespolizeiinspektion Selb warnt vor der Einfuhr dieser in Deutschland nicht zugelassenen Böller. Neben den zu erwartenden Strafen und Kosten stellt diese Pyrotechnik auch eine erhebliche Gefahr für die eigene Gesundheit dar, da sie oft unkontrolliert abbrennt und nicht den in Deutschland geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.

