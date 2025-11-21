Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Flughafen München nimmt 27-Jährigen fest
Flughafen München (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am Flughafen München am Donnerstag (20. November) einen 27-jährigen deutschen Staatsangehörigen festgenommen. Der Mann war aus Lissabon eingereist und wurde bei der Einreisekontrolle aufgrund bestehender Ausschreibungen verschiedener Staatsanwaltschaften festgestellt.
Gegen den Reisenden lag eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Lübeck zur Festnahme vor. Er war wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die er nicht begleichen konnte. Für den Fall der Nichtzahlung waren 120 Tage Ersatzfreiheitsstrafe festgesetzt, die nun vollstreckt werden.
Darüber hinaus lagen gegen den Mann weitere Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft Rottweil und der Staatsanwaltschaft Ulm wegen Betrugs vor.
Da der Mann die offenen Geldstrafen nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Erding gebracht.
Rückfragen bitte an:
Stefan Bayer
Bundespolizei Flughafen München
Nordallee 2 - 85356 München-Flughafen
Telefon: 089/97307-9020
E-Mail: bpol.muc.stsoea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell