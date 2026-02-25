LPI-SHL: Vermisster aufgefunden!

Breitungen (ots) - In der Zeit von Montag, 17:25 Uhr, bis Dienstag, 17:25 Uhr, entwendeten unbekannte Täter mit Gewalt ein Baustromkabel von der Baustelle eines Einfamilienhauses in der Tamara-Danz-Straße in Breitungen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

