LPI-SHL: Vermisster aufgefunden!
Meiningen (ots)
Im Zuge der Suchmaßnahmen und dank aufmerksamer Bürger konnte der seit dem 24 02.2026 77-jährige wieder aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung.
