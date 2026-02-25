PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisster aufgefunden!

Meiningen (ots)

Im Zuge der Suchmaßnahmen und dank aufmerksamer Bürger konnte der seit dem 24 02.2026 77-jährige wieder aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 11:57

    LPI-SHL: Stark alkoholisiert

    Gumpelstadt (ots) - Ein Autofahrer fuhr Dienstagnachmittag durch Gumpelstadt, streifte im Vorbeifahren einen parkenden Pkw und stieß anschließend gegen eine Grundstücksmauer. Die Unfallaufnahme brachte einen Atemalkoholwert von fast 3,0 Promille bei dem Fahrer ans Licht. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Den Mann erwartet eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 11:27

    LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss

    Eisfeld (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Dienstagabend einen 46-jährigen Autofahrer in Eisfeld. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Der Vorwert wurde durch den gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bestätigt, weshalb den 46-Jährigen jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 11:18

    LPI-SHL: Baustromkabel gestohlen

    Breitungen (ots) - In der Zeit von Montag, 17:25 Uhr, bis Dienstag, 17:25 Uhr, entwendeten unbekannte Täter mit Gewalt ein Baustromkabel von der Baustelle eines Einfamilienhauses in der Tamara-Danz-Straße in Breitungen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren