LPI-SHL: Stark alkoholisiert
Gumpelstadt (ots)
Ein Autofahrer fuhr Dienstagnachmittag durch Gumpelstadt, streifte im Vorbeifahren einen parkenden Pkw und stieß anschließend gegen eine Grundstücksmauer. Die Unfallaufnahme brachte einen Atemalkoholwert von fast 3,0 Promille bei dem Fahrer ans Licht. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Den Mann erwartet eine Anzeige.
